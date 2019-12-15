Эрдоган вновь заявил, что Швеция пока не сдержала данные Турции обещания

Глава Турции оценил работу Стокгольма по интеграции в Североатлантический альянс.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеция по-прежнему не выполнила данные властям Анкары обещания для того, чтобы присоединиться к составу НАТО. Соответствующее заявление глава государства сделал перед журналистами на брифинге в Стамбуле перед своим вылетом в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Политик считает, что северной стране важно внести любые поправки в конституцию, которые помогут на практике реализовать принятые законы.

Если террористы в Швеции продолжают под охраной полиции устраивать акции, это значит, что власти не выполняют свои обязанности, а террористические акции продолжаются на улицах Стокгольма. Значит, данные нам обещания не выполняются. Реджеп Тайип Эрдоган, глава Турции

Эрдоган допустил, что Турция может "пойти разными путями с ЕС".

Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK