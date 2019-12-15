Эрдоган допустил, что Турция может "пойти разными путями с ЕС"

В Анкаре рассказали об отношении к докладу Европарламента.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Анкара может "пойти разными путями с ЕС". По мнению иностранного политика, именно Европейский союз стремится разорвать отношения с Турцией. Такой комментарий глава государства дал журналистам на брифинге в Стамбуле перед своим вылетом в США для участия в Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Он оценил недавний отчет Брюсселя и Европейского парламента о ситуации с евроинтеграционными процессами в республике.

ЕС стремится разорвать отношения с Турцией. В случае, если ЕС сделает соответствующие шаги, мы проведем свою оценку этих событий, и после этого можем пойти с ЕС разными путями, если это будет необходимо. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Эрдоган предложил Москве, Баку и Еревану провести встречу по Карабаху.

Фото и видео: YouTube / CNN TÜRK