Эрдоган: солидарность Турции с РФ способствует притоку российских туристов

Президент Турции рассказал о хороших показателях по количеству отдыхающих.

Реджеп Тайип Эрдоган считает, что солидарность Турции с РФ способствует притоку российских туристов. Такое мнение глава государства высказал в интервью журналистам местного телеканала ТРТ. Он оценил значительный приток путешественников в республику, который власти зафиксировали в текущем году несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

В текущем сезоне наблюдается серьезный приток туристов из России. Анталья сейчас привлекает российских туристов, численность которых не видели ни в один сезон. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турецкий лидер подчеркнул, что чувствует солидарность с российским коллегой Владимиром Путиным, а также с самой РФ. Эти взаимоотношения обеспечивают стране хороший приток туристов.

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