Эрдоган: Швеции не стоит ждать от Турции поддержки ее заявки в НАТО

Президент Турции назвал сожжение Корана в Стокгольме "грязной акцией".

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции не стоит ждать от Турции поддержки ее заявки на вступление в НАТО после скандальных событий, которые произошли на территории Стокгольма. Речь идет о публичном сожжении Корана местным активистом. Соответствующее заявление политик сделал после завершения кабинета министров.

Эти грязные акции в Швеции, да еще и возле нашего диппредставительства, считаются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей. Вы продолжаете поддерживать террористов и ждете поддержки для вступления в НАТО. Так не пойдет. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара ждет от Стокгольма полного выполнения взятых перед Турцией своих международных обязательств по борьбе с террористическими организациями внутри государства. Он пояснил, что если власти в Швеции действительно уважают права и свободы, то им в первую очередь нужно уважать религиозные чувства всех мусульман. В том случае, если этого не произойдет, то кандидатам в НАТо не следует ждать от Турции ни капли поддержки.

Глава Минобороны Турции Акар: визит главы Минобороны Швеции не имеет смысла, он отменен.

Фото и видео: YouTube / Recep Tayyip Erdoğan