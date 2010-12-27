Эпидемия гриппа в Петербурге сдает позиции

Число заболевших уверенно сокращается.

Эпидемия гриппа, которая атаковала Петербург этой зимой, пошла на спад. Об этом сообщает пресс-служба клинической больницы имени С.П. Боткина.

В общей сложности с 17 декабря 2018 года с ОРВИ и гриппом было госпитализировано 3689 людей. За минувшую неделю в медучреждение доставили 371 человека. По прогнозам специалистов, с начала следующей недели число поступивших больных должно сократиться еще на 100 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге от гриппа скончался мужчина.

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