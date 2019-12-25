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Эпидемиолог Брико заявил, что количество зараженных в Москве снизится не раньше июня
Сегодня, 18:16
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matveyvn

Эпидемиолог Брико заявил, что количество зараженных в Москве снизится не раньше июня

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Это зависит от того, как граждане будут выполнять предложенные властью рекомендации по самоизоляции.

Штатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что количество зараженных в Москве снизится не раньше середины июня. По мнению специалиста, это возможно, если горожане будут соблюдать необходимые карантинные меры.

Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение в июне - июле.

Николай Брико, штатный эпидемиолог министерства здравоохранения.

Он отметил, что при благоприятном сценарии на плато Москва выйдет уже к концу апреля. Но это, по словам Брико, зависит от того, как граждане будут выполнять предложенные властью рекомендации по самоизоляции.

Ранее появилось видео из Покровской больницы, где больные пневмонией лежат в коридоре.

Теги: коронавирус, минздрав, пандемия, пик заражения
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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