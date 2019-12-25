Эпидемиолог Брико заявил, что количество зараженных в Москве снизится не раньше июня

Это зависит от того, как граждане будут выполнять предложенные властью рекомендации по самоизоляции.

Штатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил, что количество зараженных в Москве снизится не раньше середины июня. По мнению специалиста, это возможно, если горожане будут соблюдать необходимые карантинные меры.

Мы сейчас делаем по Москве прогноз на некое плато, стабилизацию и последующее снижение в июне - июле. Николай Брико, штатный эпидемиолог министерства здравоохранения.

Он отметил, что при благоприятном сценарии на плато Москва выйдет уже к концу апреля. Но это, по словам Брико, зависит от того, как граждане будут выполнять предложенные властью рекомендации по самоизоляции.

Ранее появилось видео из Покровской больницы, где больные пневмонией лежат в коридоре.