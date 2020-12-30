Актер не употребляет алкоголь уже 45 лет.

Энтони Хопкинс поделился секретом, как бросил пить. Соответствующий ролик голливудский актер разместил в собственном аккаунте на Facebook. Американец поздравил себя с преддверии Нового года с тем, что уже 45 лет не употребляет алкоголь. Он рассказал подписчикам о том, как этого достичь.

Хопкинс вспомнил, что однажды ему пришлось прислушаться к своему организму. Он уточнил, что начал получать "тревожные сигналы" о том, что пора прекращать напиваться. В 1975 году после сильного отравления алкоголем артист решил изменить свою жизнь.

Я сказал: "Я хочу жить". И пришло облегчение, моя жизнь стала потрясающей Энтони Хопкинс, артист

Актер заметил, что все 45 лет борется с желанием выпить, но ни разу не поддался на минутную слабость. Сейчас артисту 82 года. С 1975 года он находится в клубе анонимных алкоголиков.

В сети появился трейлер фильма "Два Папы" с Энтони Хопкинсом.

Видео: Facebook / Anthony Hopkins