Эминем не смог побить свой предыдущий рекорд по скорости читки рэпа

В новом треке Ники Минаж Majesty рэпер произнес 123 слога за 12 секунд. Рекорд был установлен в Rap God, где музыкант произнес 157 слогов за 16,3 секунды.

В новом треке Ники Минаж Majesty Эминем почти установил новый рекорд по скорости читки рэпа. В одном из куплетов он произнес 123 слога за 12 секунд. То есть скорость читки составляет 10,3 слога в минуту. Об этом сообщает портал Genius.

Однако до нового рекорда не хватило буквально нескольких долей секунд. В предыдущем треке Rap God рэпер произнес 157 слогов за 16,3 секунды — скорость составила 9,6 слога в секунду. Эта начитка была занесена в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество слов в хит-сингле — их там 1560.

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Видео: YouTube / Shady Tv