Emika представила новую версию знаменитого трека "Wonderful Life"

Первую версию исполнил исполнитель Black.

Британская певица Эма Джолли, известная под псевдонимом Emika, представила новый трек – кавер-версию композиции "Wonderful Life" исполнителя Black. Прослушать композицию можно по ссылке.

Представители певицы отметили, что песня, исполненная вокалистом Колином Вёрнкоумбом, вышла в 1986 году – именно в этом году появилась на свет и Эма Джолли. Композиция стала второй кавер-версией в репертуаре Emika – первой стала песня Wicked Game Криса Айзека.

В 2021 году Emika отмечает 10-летие с момента выхода ее дебютного альбома. В честь этого планируется выход "трилогии" Vega – трех компиляций песен. В одной из них появятся новые версии композиций времен работы Эмы с лейблом Ninja Tune, в другой – эксперименты с пианино, в третьей – композиции в неоклассическом стиле вместе со струнным квартетом. В рамках релиза увидят свет коллаборации с Хорасом Энди (группа Massive Attack), Лиелой Мосс (группа The Duke Spirit) и техно-исполнителем Rødhåd.

Фото: обложка релиза, предоставлено TRIX PR