Электромонтёр, получивший ожоги на предприятии в Карелии, скончался в больнице Петербурга

По факту происшествия следователи СК по Республике Карелия проводят процессуальную проверку.

Электромонтер с завода в Карелии, которого доставили в Петербург с ожогами 72% тела, скончался в больнице. Врачи не смогли спасти пострадавшего. По факту происшествия следователи СК по Республике Карелия проводят процессуальную проверку, отметили в пресс-службе ведомства.

51-летний мужчина получил термические ожоги и травму головы на производстве 12 мая. Его госпитализировали в реанимацию Сортавальской ЦРБ. Пациента подготовили к эвакуации в Петербург, его состояние оценивалось как тяжелое, написал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков.

В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, запрошена необходимая документация, опрашиваются очевидцы, а также лица, ответственные за соблюдение требований охраны труда, выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы сообщили о том, что пострадавший в ДТП на пересечении Богатырского и Гаккелевской скончался в реанимации.

Фото: ВКонтакте / ГБУЗ РК "Сортавальская ЦРБ"