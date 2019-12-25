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На складе в Гатчине электрик скончался после удара током
Сегодня, 11:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На складе в Гатчине электрик скончался после удара током

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При погибшем не оказалось документов, поэтому личность мужчины предстоит установить.

В воскресенье, 24 октября, в Гатчине в складском помещении одного из магазинов на Индустриальной улице работник субподрядной организации получил удар электрическим током и погиб. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

При погибшем не оказалось документов, поэтому личность мужчины предстоит установить. Также полиции придётся установить детали произошедшего.

Тело доставили в гатчинский морг.

В конце сентября мужчина лишил воды 26 тысяч жителей Отрадного и получил удар током.

Фото: Piter.tv

Теги: гатчина, ток
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

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