Электрички и автобусы в Ленобласти переходят на промежуточные и летние графики

Для пригородных поездов переход на летний график начинается с последнего воскресенья мая.

Электрички и автобусы в Ленинградской области переходят на промежуточные и летние графики. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Для пригородных поездов переход на летний график начинается с последнего воскресенья мая. С предпоследней пятницы апреля до ввода летнего графика действует промежуточный график. Для пригородных поездов "Ласточка" в 2023 году летний график начинается с 29 апреля и заканчивается 29 октября.

С 21 апреля 2023 года в промежуточном графике назначается дополнительно 22,5 пары поездов "Стандарт", 2 пары поездов "Стандарт" увеличивают периодичность курсирования по выходным. В летнем графике назначается 43,5 пары поездов, а также увеличивают периодичность курсирования 10 пар.

С 30 апреля 2023 года начинается работа трех сезонных смежных межрегиональных автобусных маршрутов: № 468 "СМ "Восход" - ст. метро "Улица Дыбенко"; № 515 "Садоводство "Сады" - ст. метро "Ломоносовская"; - 596К "д. Кобона - ст. метро "Улица Дыбенко".

Также в связи с началом дачного сезона с 1 мая 2023 года вносятся изменения в организацию работы межмуниципальных маршрутов с регулируемым тарифом №№ 9 и 20.

Ночные "Ласточки" между Петербургом и Псковом будут курсировать ежедневно летом.

Фото: администрация Ленобласти