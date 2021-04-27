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Электричка столкнулась с легковым автомобилем на путях под Сестрорецком
Сегодня, 14:09
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Электричка столкнулась с легковым автомобилем на путях под Сестрорецком

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По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет.

Электричка столкнулась с легковым автомобилем на путях под Сестрорецком. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел утром 16 июля на железнодорожном переезде между станциями Лисий Нос и Сестрорецк. Водитель легковушки попытался проскочить перед поездом. Несмотря на попытки машиниста применить экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет. На движение других поездов инцидент не повлиял.

Ранее мы сообщали, что два человека пострадали на железной дороге в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: легковой автомобиль, сестрорецк, столкновение, электричка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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