По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет.

Электричка столкнулась с легковым автомобилем на путях под Сестрорецком. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Инцидент произошел утром 16 июля на железнодорожном переезде между станциями Лисий Нос и Сестрорецк. Водитель легковушки попытался проскочить перед поездом. Несмотря на попытки машиниста применить экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

По предварительным данным, в результате аварии пострадавших нет. На движение других поездов инцидент не повлиял.

Ранее мы сообщали, что два человека пострадали на железной дороге в Петербурге.

Фото: Piter.tv