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Ель на Дворцовой площади украсят к 20 декабря
Сегодня, 10:58
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nastya960

Ель на Дворцовой площади украсят к 20 декабря

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Также стало известно, что станет с елкой после праздников.

Заместитель руководителя городского Центра рекламы и праздничного оформления Николай Попченков рассказал, что станет с новогодней елкой с Дворцовой площади после праздников. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

По окончании новогодних праздников из ёлки сделают сувениры и отправят их в городские детские дома. Из ствола планируется сделать часы.

Украшенную ёлку петербуржцы смогут увидеть уже 20 декабря.

Биолог Павел Глазков объяснил, почему живая ёлка на Дворцовой лучше, чем искусственная.

Фото: Instagram/ elenaleonardovna

Теги: дворцовая площадь, ель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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