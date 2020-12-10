Ель на Дворцовой площади украсят к 20 декабря

Также стало известно, что станет с елкой после праздников.

Заместитель руководителя городского Центра рекламы и праздничного оформления Николай Попченков рассказал, что станет с новогодней елкой с Дворцовой площади после праздников. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

По окончании новогодних праздников из ёлки сделают сувениры и отправят их в городские детские дома. Из ствола планируется сделать часы.

Украшенную ёлку петербуржцы смогут увидеть уже 20 декабря.

Биолог Павел Глазков объяснил, почему живая ёлка на Дворцовой лучше, чем искусственная.

Фото: Instagram/ elenaleonardovna