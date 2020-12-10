Ель на Дворцовой площади украсят к 20 декабря

Заместитель руководителя городского Центра рекламы и праздничного оформления Николай Попченков рассказал, что станет с новогодней елкой с Дворцовой площади после праздников. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".
По окончании новогодних праздников из ёлки сделают сувениры и отправят их в городские детские дома. Из ствола планируется сделать часы.
Украшенную ёлку петербуржцы смогут увидеть уже 20 декабря.
Биолог Павел Глазков объяснил, почему живая ёлка на Дворцовой лучше, чем искусственная.
Фото: Instagram/ elenaleonardovna
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