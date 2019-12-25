Эксперты высказали свое мнение о том, почему россияне хотят вернуть памятник Феликсу Дзержинскому

Эксперты считают, что это ностальгия по советскому прошлому.

В Москве проходит голосование на тему того, кому поставить памятник на Лубянке: основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому или князю Александру Невскому. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что развернувшаяся дискуссия стала неожиданно горячей. При этом возвращение памятника "железному Феликсу" обсуждалось с начала 2000-х годов.

Эксперты считают, что причины популярности Феликса Дзержинского понятны: смесь советской ностальгии у людей старшего возраста в сочетании с определенной степенью социального недовольства приводит к тому, что он один из самых удачных воплощений этой ностальгии. Желание установить памятник политическому деятелю является попыткой примириться с советским прошлым, которое было разорвано в 1991-м году.

Памятник Александру Невскому ― не лучший вариант, считают эксперты. Он не основывал Москву, не княжил там и не воевал.

А пока месту действительно лучше побыть пусту – и не потому, что мы Дзержинского не любим, но и потому, что осознанный выбор лучшего варианта требует знаний о том, что собой этот вариант представляет, а не выбор первого вспомнившегося героя из школьного курса отечественной истории. говорится в сообщении.

Голосование за памятник проходит на сайте "Активный гражданин".

Фото: Яндекс Дзен / Москва памятная