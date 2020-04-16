Эксперты: самый эффективный метод дезинфекции от коронавируса – автоматизированный аэрозольный

Тщательная обработка труднодоступных мест, безопасный дезинфектант и максимальная автоматизация процесса – вот главные условия, которые необходимо соблюдать, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции "Интерфакса" рассказали ведущие ученые и врачи-инфекционисты. Причем, все оборудование и материалы для обработки оказывается уже есть в России. Производство мобильных аэрозольных комплексов и безопасных дезинфектантов налажено в Петербурге

Системно вопросами эффективной дезинфекции общественно значимых объектов в России занимаются уже больше полувека. И обеззараживают стационарные объекты – больницы, здания, вокзалы и станции метро и подвижной состав – транспорт – по-разному.

Людмила Иванова, заведующая сектором микробиологических исследований и противобиологической защиты Всероссийского Научно-исследовательского института железнодорожной гигиены:

В процессе движение поездов неполная дезинфекция. В пунктах оборота полная, а еще есть генеральная дезинфекция и мягкие инвентарь сдается на камерную обработку.

Однако в условиях пандемии каждый миллиметр на счету. Протирание тех же самых поручней дезраствором – не всегда эффективно, во-первых, большой расход жидкости и самого дезинфектанта, а во-вторых, патогенные организмы могут скопиться в труднодоступных местах, попасть в пыль и разнестись на любые расстояния. Не оставляет шансов для бактерий и вирусов лишь автоматизированная аэрозольная обработка.

Василий Потапов, руководитель лаборатории аэрозольной дезинфекции ФБУН "Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии":

Аэрозольная обработка дает гарантию. Любой другой вид дезинфекции, к сожалению, не имеет такого качества. Для меня идеальным аппаратом является небольшой мобильный аппарат, который программируется, документирует обработку помещений и воздуха, желательно был подключен к геолокации. Мы уже близки к тому, чтобы поставлять такие комплексы.

Препарат на основе диоксида хлора – "GreenDez" производит петербургская "Экокомпания". Дезинфектант уже прошел все исследования и получил сертификаты. Другая фирма, кстати тоже из Северной столицы, "АСКМ" производит и сам аппарат для аэрозольной обработки. Мобильный гигиенический центр способен обрабатывать воздух и поверхности в помещениях, включая системы вентиляции и кондиционирования, в полностью автоматизированном режиме. Аппарат уже несколько лет успешно применяют в Боткинской больнице.

Алексей Яковлев, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии Медицинского факультета СПбГУ, с 1994 по 2020 год главный врач Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина:

В 2014 году когда планировалась закупка оборудования для больницы и я был приятно удивлен, когда увидел мобильный комплекс аэрозольный, протирается салон автобуса, кабину. Мобильные комплексы гигиенические и мы купили 6 наших и 2 американских. Американские работают на кассетах, а тут можно было использовать любое дезсредство. Пациент выписывается, бабушка с тряпкой не может протирать. Комплексная обработка показала себя блестяще.

Автоматизированные способы обработки демонстрируют сегодня все большую востребованность и в России, и во всем мире. В ситуации пандемии коронавируса это, очевидно, точка роста для отечественных производителей и потребителей. И, как считают эксперты, немаловажную роль здесь сыграет стандартизация. По мнению специалистов, сегодня очевидна необходимость разработки единого стандарта, который бы централизованно и более жестко регулировал использование автоматизированных методов дезинфекции, а также правил выбора дезинфектанта для обработки транспорта, больниц и других объектов массового скопления людей.