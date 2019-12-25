Эксперты прокомментировали возможность ввести ограничения на передвижения между регионами России

В Минздраве назвали меру одной из возможных для борьбы с распространением инфекции.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время своего выступления на конференции "Медицина и качество" заявил о том, что можно рассмотреть определенные ограничения передвижения физических лиц для остановки распространения коронавируса. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что в медиа многие вырвали ее из контекста. На самом деле Мурашко не предлагал вводить эти меры, а сделал на них обзор.

Эксперты считают, что в ближайшее время правительство не будет ограничивать перемещение граждан, так как впереди новогодние праздники. У многих запланировали поездки к родственникам, а также другие путешествия. Если меру и введут, то не раньше середины января.

Другой вопрос в том, не сделают ли этого губернаторы. Есть вероятность, что приехав в тот или мной регион, в городе все будет закрыто. В качестве примера был приведен в Петербург, в котором кафе и рестораны не будут работать в период с 30 декабря по 3 января.

Фото: minzdrav.gov.ru