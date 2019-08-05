В список попали петербургские актеры-аниматоры.

Эксперты назвали самые распространенные способы обмана туристов. Об этом сообщает издание "Актуальные новости".

Так, одним из самых распространенных способов обмана является завышение стоимости поездки таксистом. Как оказалось, часто по приезду к пункту назначения водитель сообщает вопиющую цифру. Иногда стоимость поездки из аэропорта до центра города доходит до 7 тысяч рублей. Эксперты советуют туристам заказывать такси на проверенных сайтах.

Также в соответствующем списке оказались люди, которые любезно сдают путешественникам жилье. Чаще всего мошенники просят перечислить на карту залог, а иногда и всю сумму. В итоге турист остается без жилья и без денег. Далее в рейтинге способов обмана - фото с актерами-аниматорами. Молодые люде в костюмах сказочных персонажей настойчиво требуют от туристов денег за совместные фотографии. Отметим, что на соответствующие фото-услуги необходимы документы, но чаще всего аниматоры работают нелегально.

По словам экспертов, иностранных туристов в Петербурге обманывают чаще, чем соотечественников.

Ранее мы сообщали о том, что c начала года в жилых домах Петербурга открылось 500 новых кафе.

Видео:Piter.TV