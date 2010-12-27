Аналитический центр объяснил причины, которые привели к проблемам в экономике.

Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму, начиная с 2019 года. Специалисты отмечают двукратный рост в стране государственных займов. Сумма погашения госдолга за январь-сентябрь только усилила зависимость от финансов и фискальные риски. Об этом сообщила аналитик центра Growford Татьяна Богдан изданию "Зеркало недели".

Увеличилось количество иностранных инвесторов на рынке облигаций госзайма. Такие риски увеличивают угрозу ликвидности для правительства и делают платежный баланс неустойчивым. Сейчас привлечение средств идет по аномальной высоким процентным ставкам. Это также становится причиной увеличения доли долговых выплат в затратах бюджета.

Напомним, что Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2020 год. Дефицит составил 2,09% ВВП, а инфляция - на уровне 5,5%.Примерно треть средств пойдет на погашение долга страны.

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