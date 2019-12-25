Эксперт высказалась о влиянии COVID-19 на музыкальную индустрию

Перед форумом Tallinn Music Week c Piter.tv пообщалась представительница лейбла Sony Music Finland.

A&R менеджер лейбла Sony Music Finland Дженни Кивикоски поделилась с Piter.tv состоянием музыкальной индустрии в эпоху коронавируса. Она отметила, что пандемия оказала значительное влияние на музыкальную индустрию во многих отношениях.

Мы уже видим, что отрасль все еще находится в самом центре ситуации, и долгосрочное влияние [на музыкальную индустрию – прим.ред.] будет заметно в ближайшие годы – отметила Кивикоски.

Отрасль сделала огромный цифровой скачок в использовании различных цифровых платформ и новых технологий. Например, важной вещью стали прямые трансляции [концертов – прим.ред.] и появившаяся возможность удаленно проводить собрания и вести студийные сессии. В это особое время командная работа и общение между артистами и лейблами стало важнее, чем когда-либо, и лейблам нужно быть еще более креативными, чтобы иметь возможность поддерживать и продвигать карьеру артиста в изменившихся обстоятельствах.

Отдельно в разговоре с Piter.tv был затронут вопрос взрывной популярности приложения TikTok, создающее популярность песням, ранее неизвестным массовой аудитории.

TikTok - это не только платформа №1 для создания забавных вирусных хитов, под которые можно танцевать, но и одна из самых важных платформ для прорыва основных популярных песен и даже карьер артистов. Я также вижу, что это единственная музыкальная платформа без каких-либо "привратников", поэтому связь между песнями и людьми здесь на удивление прямая и искренняя. Крайне важно, чтобы лейблы и артисты присутствовали на TikTok, но не как бренд, пытающийся продать свой контент, а как равноправная часть динамичного творческого сообщества, чтобы действительно знать, что происходит – добавила специалист.

Отметим, что музыкальный форум Tallinn Music Week стартует в столице Эстонии с 27 августа. Из-за эпидимиологических ограничений помимо "живых" выступлений запланирована обширная онлайн-программа.

Ранее мы сообщали о том, что китайская компания TikTok подала в суд на администрацию президента США.

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