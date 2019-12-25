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Эксперт указал на копирование европейского опыта по внедрению в России алкозамков в автомобилях
Сегодня, 16:58
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nadezhda_sib

Эксперт указал на копирование европейского опыта по внедрению в России алкозамков в автомобилях

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"Удовольствие" является не из дешевых, указывают эксперты.

Минпромторг собирается разработать концепцию массового внедрения алкозамков в автомобили, сообщает "Коммерсант". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что таким образом Россия копирует европейский опыт.

По информации издания, с 2022-го года в Евросоюзе алкозамками оборуют все транспортные средства. Его стоимость составляет от 25 до 100 тысяч рублей. 

Получается, что пьет актер Ефремов, а платить за его пьянку должны все водители, включая закоренелых трезвенников и язвенников. Вспомним историю прошлого года, когда в увеличение стоимости прохождения нарколога для автовладельцев вынужден был вмешаться Владимир Путин.

отметили эксперты. 

Специалисты отмечают, что алкозамками следовало бы оборудовать те автомобили, чьи водители уже совершали правонарушения в нетрезвом виде, а также арендные автомобили. 

Фото: pixabay.com 

Теги: алкозамки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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