Эксперт указал на копирование европейского опыта по внедрению в России алкозамков в автомобилях

"Удовольствие" является не из дешевых, указывают эксперты.

Минпромторг собирается разработать концепцию массового внедрения алкозамков в автомобили, сообщает "Коммерсант". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что таким образом Россия копирует европейский опыт.

По информации издания, с 2022-го года в Евросоюзе алкозамками оборуют все транспортные средства. Его стоимость составляет от 25 до 100 тысяч рублей.

Получается, что пьет актер Ефремов, а платить за его пьянку должны все водители, включая закоренелых трезвенников и язвенников. Вспомним историю прошлого года, когда в увеличение стоимости прохождения нарколога для автовладельцев вынужден был вмешаться Владимир Путин. отметили эксперты.

Специалисты отмечают, что алкозамками следовало бы оборудовать те автомобили, чьи водители уже совершали правонарушения в нетрезвом виде, а также арендные автомобили.

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