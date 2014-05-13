Евгений Михайлов раскрыл ложь, которую публично говорил Эмманюэль Макрон о запасах оружия в Европе.

Французский президент Эммануэль Макрон признался в том, что его страна выдохлась и больше не в состоянии снабжать Украину вооружением и снарядами. Громкие заявления о новых военных поставках для армии киевского режима больше не делают британские и немецкие представители. Российский аналитик Евгений Михайлов в интервью журналистам с телеканала "360.ru" объяснил, что вооружением европейского региона занимаются частные предприятия, которые не стремятся отправить ВСУ помощь. Специалист призвал аудиторию не доверять поступаемой от Берлина или Парижа информации об отсутствии у них необходимых арсеналов. Эксперт уверен, что политические элиты скрывают правду и запасы оружия у Европы на самом деле остались. При этом главы государств не хотят ссорится с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом, а последний может прекратить оказывать Украине военную поддержку. Евгений Михайлов добавил, что за десятилетия спокойной жизни Европейский союз отучился себя защищать самостоятельно — просто выплачивая американцам небольшой процент за выполнение данной задачи.

Американцы присутствовали на их территории. Сначала при Советском Союзе — "спасали Запад". Потом там и остались, сейчас хотят получать больше. И Евросоюз расслабился. Евгений Михайлов, эксперт

Гость программы добавил, что в вопросе авиационной техники сейчас многие спорят о том, есть ли боевые самолеты Mirage у Франции для предоставления их армии киевского режима. Ранее в СМИ появились разговоры о поставках таких истребителей ВСУ до конца весны 2025 года. Пока официальной информации о наличии Mirage на Украине не поступало.

По характеристикам Mirage-2000 немножко лучше старых образцов F-16, которые есть на Украине. Эти F-16 для боевых действий не применяются, работают как ПВО. Если именно Mirage там затесался уже где-то, то применять его будут так же. Евгений Михайлов, эксперт

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Фото и видео: 360.ru