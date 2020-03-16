Ранее СМИ писали об исследованиях, где указывали, что у некурящих выше риск заразиться COVID-19.

Эксперт рассказал, что среди курящих более высокая смертность от коронавируса. При этом информации, что курильщики меньше подвержены риску заражения инфекцией, нет. Об этом рассказал директор института медицинской паразитологии тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Ранее СМИ писали об исследованиях, где указывали, что у некурящих выше риск заразиться COVID-19. Лукашев сказал, что ему неизвестны научные данные, подтверждающие эту гипотезу.

А данные о том, что смертность среди курильщиков выше, есть, - отметил учёный. Его мнение приводят "РИА Новости".

В мире коронавирусом заражены уже более 153 тысяч человек в 143 странах, большинство выздоровели, более 5,7 тысячи человек скончались.

Ранее мы рассказывали, что Киев закрывают на въезд и выезд из-за коронавируса.