Эксперт прокомментировал желание президента Украины встретиться с Владимиром Путиным

О личной встрече говорил сам Зеленский после публикации статьи Путина о единстве народов России и Украины.

После публикации статьи Владимира Путина о единстве народов России и Украины, президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить статью с ним лично. По словам президента Украины, у него есть богатый материал, который мог бы пригодиться Путину для следующих публикаций.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали желание Зеленского встретиться с главой России.

Владимир Путин в ходе "прямой линии" достаточно четко дал понять, что он в этой беседе не заинтересован. Подобное "докучливое" поведение Зеленского не красит ни одного политика и не придает ему очков в глазах избирателя. заявили эксперты

Авторы канала также отметили, что в ходе пресс-конференции, на которой выступал Зеленский, выяснилось, что статью он не читал, потому как не нашел времени.

Фото: YouTube / TCH