  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт объяснил, почему уровень смертности от коронавируса в Петербурге выше, чем в Москве
Сегодня, 17:33
105
nadezhda_sib

Эксперт объяснил, почему уровень смертности от коронавируса в Петербурге выше, чем в Москве

0 0

В Петербург эпидемия пришла позже.

Накануне суточная смертность от COVID-19 в Петербурге обошла московский показатель. 22 июня стало известно о 29 смертельных случаях в Северной столице, в то время как в федеральном центре их было 20. Статистику пояснили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Москва первой вошла в эпидемию и первой прошла пик, однако во многих регионах ситуация остается тревожной. И это не только Петербург, но и тот же Дагестан.

отметили специалисты. 

Также было отмечено, что в столице продолжает падать количество заболевших коронавирусом, несмотря на то, что с момента ограничений прошло 2 недели. Это говорит о положительной тенденции. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, смертность
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии