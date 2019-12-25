Эксперт объяснил, почему уровень смертности от коронавируса в Петербурге выше, чем в Москве

В Петербург эпидемия пришла позже.

Накануне суточная смертность от COVID-19 в Петербурге обошла московский показатель. 22 июня стало известно о 29 смертельных случаях в Северной столице, в то время как в федеральном центре их было 20. Статистику пояснили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Москва первой вошла в эпидемию и первой прошла пик, однако во многих регионах ситуация остается тревожной. И это не только Петербург, но и тот же Дагестан. отметили специалисты.

Также было отмечено, что в столице продолжает падать количество заболевших коронавирусом, несмотря на то, что с момента ограничений прошло 2 недели. Это говорит о положительной тенденции.

Фото: Piter.TV