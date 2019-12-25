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Эксперт прокомментировал просьбу компаний легализовать продажу алкоголя через Интернет в праздники
Сегодня, 9:06
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал просьбу компаний легализовать продажу алкоголя через Интернет в праздники

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Инициативу уже обсуждали, но некоторые ведомства выступили против.

Ассоциация компаний интернет-торговли обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой легализовать торговлю алкоголем через Интернет на период праздников. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" удивились такому предложению: "протолкнуть" такие послабления было можно, но не сейчас, а весной. 

Кроме того, письмо стоило направить не московским властям, а федеральным. Эксперты отмечают, что весной 2020-го года в правительстве даже разработали законопроект о постепенной легализации торговли алкоголем в Сети, но против него выступили в МВД и Минздраве. Также идею не оценили главы некоторых регионов, которые во время самоизоляции наоборот боролись с потреблением алкогольным напитков и граждан. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: алкоголь в интернете, новогодние праздники, продажа алкоголя
Категории: Лента новостей, Новости России,

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