Эксперт прокомментировал события в правительстве Ставропольского края

Все чиновники временно стали исполняющими обязанности.

Несколько недель назад губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил правительство региона в отставку. После этого по каждому кандидату стали проводить антикоррупционную экспертизу. На данный момент арестован уже второй вице-премьер — Роман Петрашов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали происходящее в регионе.

Похоже, ставропольская ситуация вполне описывается поговоркой "поздно пить нарзан, когда почки отвалились". отметили эксперты.

Правительство отправили в отставку после того, как был арестован краевой вице-премьер Александр Золотарев по делу о взятках. До 12 мая 2021 он будет находиться под стражей. Чиновник пытался скрыться, но его успели поймать в аэропорту.

При проверке задержали еще одно должностное лицо. Петрашов подозревается в мошенничестве на 130 млн рублей. Дело ведет московское ГСУ СКР, а не ставропольское.

Фото: gubernator.stavkray.ru