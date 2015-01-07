Эксперт прокомментировал события в правительстве Ставропольского края

Несколько недель назад губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отправил правительство региона в отставку. После этого по каждому кандидату стали проводить антикоррупционную экспертизу. На данный момент арестован уже второй вице-премьер — Роман Петрашов. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали происходящее в регионе.
Похоже, ставропольская ситуация вполне описывается поговоркой "поздно пить нарзан, когда почки отвалились".
отметили эксперты.
Правительство отправили в отставку после того, как был арестован краевой вице-премьер Александр Золотарев по делу о взятках. До 12 мая 2021 он будет находиться под стражей. Чиновник пытался скрыться, но его успели поймать в аэропорту.
При проверке задержали еще одно должностное лицо. Петрашов подозревается в мошенничестве на 130 млн рублей. Дело ведет московское ГСУ СКР, а не ставропольское.
Фото: gubernator.stavkray.ru
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