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Эксперт прокомментировал идею нового способа привлечения инвесторов из-за рубежа
Сегодня, 17:50
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал идею нового способа привлечения инвесторов из-за рубежа

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Им предлагается выдавать вид на жительство за приобретение недвижимости.

Минэкономразвития подготовил законопроект, который призван привлечь зарубежных инвесторов. Он заключается в том, что покупателям недвижимости в России будут выдавать вид на жительство. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали инициативу.

Специалисты отметили, что ведомство не представило никаких конкретных критериев, под которые должна подходить недвижимость. Видимо, с этим придется разобраться правительству. 

Также эксперты заметили негативный аспект.

Если закон не задаст достаточно высокую планку инвестиций, то использовать его смогут в иных целях. Например, если для получения вида на жительство достаточно будет купить не коммерческую, а недорогую частную недвижимость, то это просто упростит миграцию в Россию.

На данный момент речь идет о предпринимателях. Если это касается и ИП, то оформить его не так сложно. Есть вероятность, что это может привлечь коммерсантов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что риэлторы объяснили падение цен на съемные квартиры. 

Теги: инвесторы, минэкономразвития, недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости России,

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