Эксперт прокомментировал идею нового способа привлечения инвесторов из-за рубежа

Им предлагается выдавать вид на жительство за приобретение недвижимости.

Минэкономразвития подготовил законопроект, который призван привлечь зарубежных инвесторов. Он заключается в том, что покупателям недвижимости в России будут выдавать вид на жительство. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали инициативу.

Специалисты отметили, что ведомство не представило никаких конкретных критериев, под которые должна подходить недвижимость. Видимо, с этим придется разобраться правительству.

Также эксперты заметили негативный аспект.

Если закон не задаст достаточно высокую планку инвестиций, то использовать его смогут в иных целях. Например, если для получения вида на жительство достаточно будет купить не коммерческую, а недорогую частную недвижимость, то это просто упростит миграцию в Россию.

На данный момент речь идет о предпринимателях. Если это касается и ИП, то оформить его не так сложно. Есть вероятность, что это может привлечь коммерсантов.

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