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Эксперт оценил подготовку ВСУ к обороне Славянска и Краматорска

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Ян Гагин уверен, что ВС РФ в ДНР ждут как минимум две серьезные битвы на СВО.

Вооруженные силы Украины долгое время готовились к обороне таких городов как Славянск и Краматорск, сконцентрировав на данной территории большое количество военной техники и живой силы. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора ДНР Дениса Пушилина, военно-политический эксперт Ян Гагин.  Он добавил,  что за указанные участки в Донецкой народной республике развернутся серьезные сражения. Ранее эксперт напомнил СМИ о том, что после освобождения населенного пункта Часов Яр, значительная территория которого уже оказалась под российским контролем, для ВС РФ откроется дорога в направлении Краматорска и Славянска. Местные власти в ДНР понимают, что там легкой битвы не будет, так как противник не захочет отдавать эти города "просто так".

И Краматорск, и Славянск - это крупные города. Противник готовился к их обороне. Там достаточное количество и техники, и живой силы противника. Просто так они их отдавать конечно не собираются. И по большому счету это еще две серьезные битвы.

Ян Гагин, советник главы ДНР

ВСУ подорвали угледобывающую шахту в Красноармейске, заявил Гагин.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: всу, днр, краматорск, сво, славянск, ян гагин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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