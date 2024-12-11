Вооруженные силы Украины долгое время готовились к обороне таких городов как Славянск и Краматорск, сконцентрировав на данной территории большое количество военной техники и живой силы. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора ДНР Дениса Пушилина, военно-политический эксперт Ян Гагин. Он добавил, что за указанные участки в Донецкой народной республике развернутся серьезные сражения. Ранее эксперт напомнил СМИ о том, что после освобождения населенного пункта Часов Яр, значительная территория которого уже оказалась под российским контролем, для ВС РФ откроется дорога в направлении Краматорска и Славянска. Местные власти в ДНР понимают, что там легкой битвы не будет, так как противник не захочет отдавать эти города "просто так".
И Краматорск, и Славянск - это крупные города. Противник готовился к их обороне. Там достаточное количество и техники, и живой силы противника. Просто так они их отдавать конечно не собираются. И по большому счету это еще две серьезные битвы.
Ян Гагин, советник главы ДНР
ВСУ подорвали угледобывающую шахту в Красноармейске, заявил Гагин.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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