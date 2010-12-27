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Эксперт объяснил, к чему приведет сокращение числа надзорных служб
Сегодня, 13:40
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lesjasap

Эксперт объяснил, к чему приведет сокращение числа надзорных служб

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Инициатива может закончиться, так и не начавшись.

Эксперт прокомментировал ситуацию с сокращением количества надзорных служб в стране. Ранее подобное предложение внес Антон Силуанов на заседании правительства. В Telegram-канале "Мейстер" напомнили, что подобные предложения от чиновников поступают регулярно. Однако дальше инициатив дело не идет. Проекты завершаются на этапе раздумий. 

Всем становится жалко простого инспектора росабырвалгнадзора, который в этой жизни в общем-то ничего кроме как докапываться до бизнеса – не умеет. А ему ведь семью кормить. А бизнес ничего, бизнес потерпит

с юмором объясняет специалист

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал проект "гильотинировать часть органов". Он обещал подумать о том, какие организации можно сократить, а такие лучше будет объединить.

Ранее Piter.tv писал о том, что Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%.

Фото: Piter.tv
 

Теги: антон силуанов, дмитрий медведев, мейстер, надзорная служба
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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