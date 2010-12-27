Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше 1,3%

Это может быть результатом работы нацпроектов.

Антон Силуанов заявил, что рост ВВП России в 2019 году может быть выше спрогнозированных 1,3%. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на выступление чиновника в Совете Федерации.

Мы уверены, что динамика роста экономики в этом году будет не ниже; возможно, выше, чем мы спрогнозировали прокомментировал спикер

По словам первого вице-премьера страны, кабмин видит позитивную динамику в экономическом росте. За октябрь темп роста составил 2,2% в годовом выражении. Сейчас чиновники отслеживают стабильность данного тренда. В Минфине считают, что к этому приводят национальные проекты, созданные ради стимулирования роста экономики.

Ранее Piter.tv писал о том, что Силуанов оценил предложение освободить малоимущих от НДФЛ.

Фото: Piter.tv

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