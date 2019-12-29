Эксперт обратил внимание на роль Общественной палаты в принятии поправок в Конституцию

День голосования за поправки в Конституцию планируют сделать выходным.

Общественная палата может стать одним из центров подготовки к голосованию по принятию поправок в Конституцию. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Сегодня стало известно о том, что Владимир Путин предложил 40 кандидатам войти в обновлённую Общественную палату. Их кандидатуры пока не озвучивались. Туда войдут представители творческих и профессиональных организаций, а также НКО.

Эксперты обратили внимание на то, что ОП является единственной структурой, которая сможет назначать наблюдателей, то есть только она может контролировать ход голосования. Кроме того, член ОП Артем Метелев будет формировать корпус "волонтеров Конституции", которые расскажут о сути принимаемых поправок.

Ранее Piter.TV подробно рассказал о поправках в Конституцию.

Фото: Piter.TV