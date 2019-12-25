Путин предложил 40 кандидатам войти в обновлённую Общесвтенную палату

Об этом сообщили в Кремле

Президент России определил 40 кандидатур в новый состав Общественной палаты РФ. В сообщении прописано, что они имеют ""особые заслуги перед государством и обществом"".

Направление предложений — начало процедуры формирования Общественной палаты.

Туда входят представители творческих и профессиональных организаций, а также НКО.

Общественная палата — консультативный орган, который отвечает за взаимодействие органов власти и местного самоуправления.

Региональные Общественные палаты в течение 30 дней должны будут избрать из своего состава по одному представителю в состав федеральной.