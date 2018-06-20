Эксперт - о корректировке платы за отопление в Выборге в 2019 году

Уже не первый год жители Ленинградской области, в чьих домах установлен общедомовой прибор учета, и оплата происходит в формате “равными долями по 1/12”, весной получают корректировку платы за отопление. В Выборгском районе, например, в этом году более 50% домов, по которым провели такой перерасчет, получили корректировку в “уменьшающую сторону”. Ситуацию прокомментировал заместитель начальника отдела сбыта АО «Выборгтеплоэнерго» Максим Смирнов.

Эксперт рассказал, какие дома попадают под корректировку, как производится расчет и как жильцы могут уйти от ежегодных перерасчетов за тепло.

Корректировку отопления нельзя назвать нововведением. В Выборгском районе, как и во всей Ленинградской области, теплоснабжающие организации проводят их уже третий год. Все дело в способе оплаты, который закреплен за домом. Для лучшего понимания ситуации нужно помнить, о том, что в российском законодательстве предусмотрены две основные системы оплаты теплоснабжения при наличии в доме общедомового прибора учета.

Наличие в доме ОДПУ предполагает оплату за фактическое ежемесячное потребление теплоэнергии, которое фиксирует прибор в Гкал. Начисления при такой системе оплаты производятся только в отопительный период, а летом их нет. В Выборгском районе еще не все дома, оснащенные ОДПУ, перешли на эту систему. Осталась еще небольшая часть, которая оплачивает тепло равномерно в течение всего календарного года – по 1/12 с последующей корректировкой. Их-то и касается корректировка платы за отопление, которая проводится один раз в год уточняет заместитель начальника отдела сбыта АО "Выборгтеплоэнерго" Максим Смирнов

Говоря простым языком, корректировка является результатом сравнения: сколько потребителю начислили по 1/12 и сколько было потреблено за год по факту. Проведение корректировки закреплено законодательно. Она не проводится, если дом оплачивает по факту потребления или если в дом не оснащен общедомовым прибором учета.

Корректировка – это не обязательно доначисление. В Выборгском районе, например, в этом году более 50% жильцов увидят в квитанциях корректировку в сторону уменьшения, то есть в свою пользу.

В этом году графа "Отопление корректировка" включена в квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг за март. Формирует платежные документы АО "Единый информационно-расчётный центр ЛО". Квитанции должны поступить жильцам в начале апреля. Если в Вашей квитанции, в графе "отопление корректировка", сумма обозначена с минусом " − ", значит, дом по показаниям ОДПУ потребил Гкал меньше, чем Вы оплатили в течение года по 1/12. В этом случае сумма Вашей переплаты будет учтена в счет оплаты отопления в следующем месяце (месяцах) заместитель начальника отдела сбыта АО "Выборгтеплоэнерго" Максим Смирнов

Если сумма указана без " − ", соответственно, в графе указана сумма доначисления. Это говорит о том, что дом потребил Гкал больше, чем выставлялось в течение года по 1/12, и образовалась недоплата.

В случае с доначислениями, для жильцов предусмотрена возможность воспользоваться беспроцентной рассрочкой. Она предоставляется на всю сумму квитанции, а не только на сумму, начисленную по графе "отопление корректировка.

Таким образом, если Вам будет удобнее не единовременно оплатить квитанцию, а осуществлять выплаты частями то нужно заключить в ЕИРЦ соглашение о рассрочке. Тогда не будут начисляться пени, Вы сможете произвести оплату по квитанции за март в "несколько заходов продолжает Максим Смирнов.

Уже сейчас в социальных сетях появляются комментарии выборжан, которые хотели бы уйти от системы оплаты "1/12", но не знают, как это сделать. В "Выборгтеплоэнерго" дали разъяснения на этот счет.

Для этого нужно выбрать другую систему оплаты – по факту потребления (только в отопительный период). Чтобы перейти на нее необходимо принять соответствующее решение на общем собрании собственников и зафиксировать решение протоколом. Далее направить этот протокол в АО "Выборгтеплоэнерго" заместитель начальника отдела сбыта АО "Выборгтеплоэнерго" Максим Смирнов

Остается отметить, что оба варианта оплаты имеют свои "плюсы" и "минусы". В случае с оплатой по 1/12 при наличии ОДПУ – это ежегодная корректировка. В случае с оплатой по факту – это возможность получать большие суммы за отопление в зимние месяцы, но зато не платить летом.

Для справки: АО "Выборгтеплоэнерго" осуществляет индивидуальные консультации по графе "Отопление корректировка" по адресу: г.Выборг, ул.Сухова, д.2 (каб.3ц, 13ц).

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АО "ЕИРЦ ЛО" Выборгского района

Адрес: г.Выборг: ул. Железнодорожная, д. 2

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