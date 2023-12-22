Эксперт о ВСМ: Россия строит новые высокоскоростные поезда

Константин Трофименко оценил рентабельность ВСМ для России.

Директор Центра исследований "Умного города" ФГРР НИУ ВШЭ Константин Трофименко в интервью журналистам телеканала "360" рассказал, что первые экспериментальные поезда в стране, которые могли развивать скорость более 300 километров в час, отечественные специалисты изготовили еще в 60-х годах XX века. В результате даже "Сапсан" потенциально мог бы достигать таких показателей, если бы для этого существовала необходимая инфраструктура. Эксперт добавил, что по обычным железнодорожным дорогам развить такие скорости технически невозможно. Этот момент связан с техникой безопасности пассажиров.

Особенности новой магистрали в том, что это будет полностью изолированная от любых других железнодорожных перевозок инфраструктура. Там будет все оптимизировано именно для скоростного движения. Константин Трофименко, эксперт

Представитель Центра исследований "Умного города" уточнил, что современные поезда для ВСМ будут полностью собственного производства не включают в себя какие-либо иностранные детали в конструкции. Частота движения поездов ВСМ будет рентабельной. В качестве примера он привел Китай. В этой стране скоростные поезда ходят каждые пять минут и по нескольким направлениям одновременно. Вопрос рентабельности Трофименко оценивает не столько с точки зрения окупаемости проекта или по формуле "стоимость инфраструктуры поездов разделить на количество пассажиров и получить цену билета", а предлагает провести гораздо сложный экономический расчет с учетом всех мультипликативных эффектов. Речь идет о вкладах, сделанных государством в региональную экономику и развитие территорий.

Москва примет участие в финансировании ВСМ.

Фото: Piter.tv