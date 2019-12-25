Эксперт: большая часть поставленного на Украину вооружения НАТО оказалась в нерабочем состоянии

Аналитик рассказал о проблемах старого советского оружия, находящегося в странах НАТО.

Большая часть поставленного на Украину вооружения НАТО оказалась в нерабочем состоянии. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360" поделился аналитик от Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Он пояснил, что военная поддержка со стороны Запада не смогла "утолить голод" киевского режима и Вооруженных сил Украины. Специалист связал проблему с тем, что не все страны-члены Североатлантического альянса могли себе позволить тратить денежные средства на консервацию и сохранение боевых арсеналов, поэтому блок стал закупать старую советскую технику для ВСУ на территории Восточной Европы.

Качество всегда вызывало вопросы. Страны НАТО в первую очередь передавали Украине снаряжение, оставшееся после холодной войны. Степень качества этого вооружения зачастую очень разнилась. Петр Колчин, аналитик

В частности, эксперт рассказал о том, что поставляемые Киеву танки советского образца не обслуживались десятилетиями, а стрелковое оружие военные хранили в неподходящих для этого условиях. Бронетранспортеры и артиллерию тоже обходили стороной при распределении государственных бюджетов стран НАТО.

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