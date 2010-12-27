Ручные львы, розовые озера и привидения. Куда отправиться петербуржцу в Крыму

В пятницу, 8 ноября, стало известно о том, что первый поезд в Крым стартует из Петербурга.

Стало известно, когда стартует продажа билетов на поезда в Крым. Их можно будет приобрести с 8 ноября в ж/д кассах и на сайте оператора перевозок, компании "Гранд Сервис Экспресс". Piter.TV собрал для петербуржцев самые интересные туристические маршруты в Крыму.

Когда отправится первый поезд из Петербурга в Крым?

Состав отправится с Московского вокзала 23 декабря в 14.00 по московскому времени, а прибудет в Севастополь 24 декабря в 23.30. Из города на Неве в Крым и обратно будут ездить пять одноэтажных поездов с купейными и плацкартными вагонами. Протяженность маршрута составит 2741 км, следовательно в пути пассажиры будут находиться 43,5 часа.

Перевозчик отмечает, что поезда пройдут "исторический маршрут".

Дешевле самолетом или поездом?

Билеты на поезд из Петербурга в Крым будут стоить от 3,5 тысяч рублей. Купе петербуржцам обойдется чуть больше 4-х тысяч рублей. При этом на аналогичную дату билет на самолет стоит почти 4,5 тысяч рублей. Самолет доставит горожанина в Крым за 3 часа.

Куда в Крыму отправиться петербуржцу

Крым всегда был у россиян популярнейшим местом отдыха на Черном и Азовском море. Вдоль береговой линии полуострова, протянувшейся более чем на 2500 км, расположились — Ялта, Евпатория, Алушта, Феодосия, Коктебель, Керчь, Форос и другие.

Самым необычным, пожалуй, можно считать то, что в Крыму есть настоящее сафари — парк львов "Тайган". Крупнейший в Европе питомник львов и других видов животных, в основном крупных млекопитающих. На данный момент на территории парка площадью более чем 30 гектаров, свободно проживает около 60 львов, 40 тигров, а также сотни других животных. В этом парке любой желающий сможет погладить львят.

В Крыму также можно найти самый настоящий Прованс. Они находятся под Симферополем, у поселка Мазанка. Также лавандовые поля есть в Бахчисарайском районе, особенно в селе Тургеневка, и за водохранилищем у сел Кудрино и Шелковичное.

Также в Крыму есть и таинственные места. Например, недалеко от Алушты на западном склоне южной гряды массива Демерджи есть Долина привидений. А в Иосафатовой долине находится жуткое, но красивое тюркское кладбище "Балта-Тиймез". Ехать сюда удобно из Бахчисарая

Для более впечатлительных петербуржцев есть очень подходящее для фотографий в Instagram — Кояшское озеро. Это озеро уникалено тем, что вода в нем имеет необычный, розовый оттенок. Дело в том, что в Кояшском озере много микроскопических водорослей, которые выделяют особый пигмент.

В Крыму более 100 остопримечательностей. Наиболее посещаемыми становятся: высотная канатная дорога "Мисхор — Ай-Петри", Ласточкино гнездо, Никитский ботанический сад и дворцы Крыма.

Ранее мы сообщали о том, что сайт перевозчика не справился с наплывом желающих купить ж/д билеты в Крым.

Фото:pixabay, oleg.zubkov, wildcrimea, krasnodar_and_crimea/instagram, крым/вк