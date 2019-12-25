Экскурсия "Фотопрогулка по мистическим окрестностям Исаакия" пройдет 18 февраля. Начало – в 11:00, 13:00 и 16:00. Для посетителей старше 6 лет.

В рамках экскурсии, которая пройдет в старинном Адмиралтейском районе, посетителей ожидают Исаакиевский собор и роскошные дворцы, а также окутанные тайнами локации. Речь идет о доме Распутина, об особняке Половцова и о Доме Писателя, где когда-то жил писатель Владимир Набоков.

Вместе с гидом-фотографом получится заглянуть в потаенные кафе, не очевидные для прохожих. В финале планируется подъем на колоннаду Исаакия.

Место встречи – памятник Николаю I на Исаакиевской площади.

Фото: Piter.TV