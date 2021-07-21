Экс-замглавы МВД Молдавии подрался в эфире с экс-советником президента

Геннадий Косован потерял сознание после удара.

Бывший заместитель главы МВД Молдавии подрался в прямом эфире с экс-советником президента Майи Санду. Инцидент произошел на программе местного телеканала Jurnal TV. Геннадий Косован вступил в конфликт с Сергеем Тофилатом. В результате инцидента первый оппонент потерял сознание. Ему потребовалась медицинская помощь.

Местная пресса уточняет, что Косован и Тофилат были приглашены принять участие в качестве экспертов. Они перешли на личности во время диалога. Экс-вице-министр вылил на противника содержимое стакана с водой, а также назвал его недоноском. В ответ на это мужчина получил несколько ударов кулаками, после чего отключился.

Если тебя облили водой, можешь ответить так же, но не кулаками... Когда ты на телевидении, тем более нельзя применять насилие. Господину Косовану была оказана медицинская помощь, пришлось вызвать скорую помощь. Дорин Киртоакэ, глава Либеральной партии

По завершении телевизионной программы Дмитрий Мишин сообщил, что стороны уладили конфликт. Он разместил снимок того, как Тофилат и Косован пожимают друг другу руки.

Додон выступил за объединение левых партий Молдавии.

Фото и видео: Telegram/Sputnik Молдавия, YouTube / Jurnal TV