Странам следует понять, в чем заключаются отношения между ними, а потом заняться нормализацией.

Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией. Об этом заявила специалист по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в интервью изданию "Европейская правда".

Она добавила, что следует определить, что должно произойти для нормализации отношений. По мнению Зеркаль, между Украиной и Россией по-прежнему существуют красные линии. Их устанавливает президент, который формирует внешнюю политику.

Ранее 70,5% украинцев рассказали, что РФ занимает враждебную позицию по отношению к ним.

Ранее на Украине пригрозили "вжарить" по России после решения суда ООН.

