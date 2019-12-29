Экс-замглавы МИД Украины заявила о новой эре в отношениях с Россией. Об этом заявила специалист по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в интервью изданию "Европейская правда".
Она добавила, что следует определить, что должно произойти для нормализации отношений. По мнению Зеркаль, между Украиной и Россией по-прежнему существуют красные линии. Их устанавливает президент, который формирует внешнюю политику.
Ранее 70,5% украинцев рассказали, что РФ занимает враждебную позицию по отношению к ним.
Ранее на Украине пригрозили "вжарить" по России после решения суда ООН.
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