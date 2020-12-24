Экс-участник "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский похудел на 25 килограммов

До похудения он весил 109 килограммов.

Шоумен Сергей Нетиевский рассказал, как ему удалось похудеть на 25 килограммов. Об этом у него узнало издание "7 Дней".

Экс-участник "Уральских пельменей" рассказал, что решил худеть после операции на мениске, которую ему сделали в 2017 году. Врачи предупредили, что из-за лишнего веса у него будут изнашиваться суставы, тогда актер весил 109 килограммов.

Нетиевский полностью прошел медосмотр, выполнил тест на питание и усвоение продуктов по генам. Не обошлось и без голодания.

Сначала однодневное, потом трехдневное и недельное. Потрясающее состояние, когда на третий день организм переходит на внутреннее эндогенное питание и начинает подъедать собственный жир. Сергей Нетиевский, шоумен

Актер также отметил, что пьет в день не меньше полутора литров воды, не ест быстрые углеводы и красное мясо. Но раз в неделю может позволить себе морепродукты, индейку, творог, яйца, рыбу, индейку. От алкоголя Нетиевский отказался совсем.

Утром шоумен ест микс-каши из различных злаков, на обед крупы: гречку, киноа, чечевицу и другие. Не обходится дело и без спорта, актер ходит на фитнес, играет в хоккей, катается на лыжах, ездит на велосипеде.

Осенью прошлого года Андрей Рожков из "Уральских пельменей" начал работать электриком.

Фото: Instagram/ @netievskiy_official