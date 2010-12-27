Экс-тренер баскетбольного клуба "Динамо" Дэвид Блатт признался, что тяжело болен

Мужчина страдает от рассеянного склероза.

Американский баскетболист и тренер Дэвид Блатт признался в том, что страдает от рассеянного склероза. В 2005 году в России мужчина получил награду "Тренер года". О болезни Блатт рассказал в открытом письме.

"Несколько месяцев назад врачи диагностировали у меня ППРС – первично-прогрессирующий рассеянный склероз. Это заболевание аутоиммунной системы, которая имеет много форм и у разных людей проявляется по-разному. Также оно влияет на качество жизни, вашу способность выполнять самые обычные движения", - написал баскетболист.

Дэвид заявил, что несмотря на все сложности, будет продолжать бороться и работать над собой. Он отметил, что пониженная активность не помешает ему выполнять свои обязанности в качестве тренера.

В 2004-2005 годах выходец из Бостона был наставником петербургской баскетбольной команды "Динамо". Тогда же клуб выиграл Кубок Европы, а спустя два года сборная Россия впервые заняла призовое место в Евробаскете. Дэвида Блатта считают самым успешным тренером в истории РФ.

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Фото: C.Johnson / wikipedia.org