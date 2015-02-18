Экс-сотрудника МВД Украины нашли мертвым в Испании

Игорь Грушевский находился в бассейне в момент гибели.

Бывший сотрудник правоохранительных органов и Национальной гвардии Украины Игорь Грушевский найден мертвым в бассейне. Соответствующее заявление сделали дипломаты из внешнеполитической службы при киевском режиме. Известно, что тело погибшего находилось на территории муниципалитета Вильяхойосе в Испании.

По сообщению генерального консульства Украины в Барселоне, смерть наступила в результате утопления. Консулами оказано содействие в оформлении соответствующих документов для репатриации тела на Украину. сообщение МИД Украины

Ранее сообщение о гибели иностранца появилось в испанской газете El Español. Иностранное издание утверждает, что вечером 29 июня Игорь Грушевский плавал в бассейне жилого комплекса, в которому мужчины находится квартира. Позже его нашли в воде без признаков жизни. Однако следов насилия на теле погибшего украинца не было. Из одного уха мужчины шла кровь.

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