Ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Экс-руководителей новосибирского завода задержали по делу о хищении имущества предприятия. Об этом журналистам сообщила официальный представитель управления ФСБ по региону Ирина Зеброва. Бывшие главы регионального производства "Тяжстанкогидропресс" пойманы на территории города. В их отношении ведется дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Следствие считает, что в период с 2016 по 2020 годы задержанные без ведома акционеров и членов Совета директоров завода провели коммерческие сделки. направленные на отчуждение имущества предприятия. Контракты были заключены по заведомо заниженной стоимости. Из распоряжения "Тяжстанкогидропресс" ушли здание, земельный участок, промышленное оборудование и 100% доля в уставном капитале сельскохозяйственного ООО. Общая сумма ущерба составила более 200 млн рублей.

Проводятся оперативно-следственные действия по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов. 15 февраля судом им будет избрана мера пресечения. Ирина Зеброва, представитель ФСБ РФ по региону

Весной 2021 года предприятие было отключено от электроснабжения. При этом работа одного из цехов оказалась приостановлена по решению Ростехнадзора. Банковские счета в двух кредитных организациях арестовало УФНС. Сотрудники предприятия пожаловались на невыплату зарплат и сокращения. К июлю задолженность завода по налогам составила порядка 64,4 млн рублей. После возбуждения уголовного дела завод смог погасить долг по оплате труда работникам.

В прокуратуре назвали причину обысков у жилищных и дорожных предприятий.

Фото и видео: Piter.tv

