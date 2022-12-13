Экс-президент Польши призвал главу Минобороны уйти в отставку

Бронислав Комаровский оценил скандальную ситуацию с упавшей ракетой в Польше.

Бывший президент Польши Бронислав Комаровский в эфире местной радиостанции RMF FM призвал министра национальной обороны Мариуша Блащака уйти в отставку с занимаемой должности. Эксперт заметил, что властям Варшавы не следует делать из генерала "козла отпущения".

Напомним, что польская администрация 27 апреля сообщила общественности о том, что в окрестностях населенного пункта Замость примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Позже выяснилось, происшествие случилось в декабре 2022 года, а военное ведомство о нем знало. Предположительно, речь идет о ракете "воздух-земля" с надписями на русском языке. Также в СМИ считают, что данное оружие было запущено польскими военными во время учений. Изначально в Варшаве чиновники отметили, что речь идет о российском вооружении, но позже оказалось, что ракеты были выпущены средствами противовоздушной системы Украины. RMF полагает со ссылкой на результаты экспертизы , что найденная ракета является стратегической авиационной крылатой ракетой X-55 российского производства.

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Фото и видео: YouTube / RMF24