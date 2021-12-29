Экс-президент Польши Валенса призвал напасть на Москву в случае эскалации на Украине

По его мнению, Путин "зашел слишком далеко".

Бывший президент Польши Лех Валенса призвал нанести удар по Москве в случае ее "вторжения на Украину". Об этом экс-глава республики сообщил в интервью изданию "Речь Посполитая".

По мнению политика, странам Запада необходимо проявить жесткость. Валенса отметил, что раньше он с большим уважением относился руководству России, однако в настоящее время оно "зашло слишком далеко".

Каждый последующий его [президента РФ Владимира Путина] натиск будет еще хуже. Весь мир должен мобилизоваться и не допустить вторжения на Украину. Если Путин нападет на Киев, то ответный удар по Москве должен последовать незамедлительно. Лех Валенса, экс-президент Польши

Он добавил, что после нападения Варшава "в рамках соседской помощи" должна предоставить ВС Польши в распоряжение Киева.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о солидарности с Францией и Польшей по Украине.

Фото: Facebook / lechwalesa