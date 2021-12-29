Экс-премьер Украины допустил необходимость эвакуации жителей Донбасса

Николай Азаров оценил готовность ВСУ к активным действиям против ДНР и ЛНР.

Бывший премьер-министр Украины допустил необходимость эвакуации жителей Донбасса. Такое мнение специалист высказал в эфире YouTube-проекта "Соловьев LIVE". Николай Азаров заметил, что сейчас обстановка в регионе вызывает напряженность. Там разворачиваются наступательные бригады ВСУ, которая обеспечивается средствами для разминирования территорий, а также созданию проходов через минное поле.

Та группировка, которая там развернута, она же не просто сидит там в траншеях или казармах, это мобилизованные бригады, по-моему, там их пять бригад. Они оснащены всеми необходимыми средствами. Николай Азаров, экс-глава кабмина Украины

Напомним, что журналисты рассказали о том, что самолет со второй партией военной помощи США прибыл в аэропорт "Борисполь". Первые поставки в рамках дополнительной помощи были реализованы 22 января. На этот раз американцы предоставили Киеву ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Также направлена очередная партия ПТРК Javelin.

Министр обороны Украины не видит угрозы вторжения России в ближайшее время.

Фото и видео: YouTube / Соловьев LIVE

