Роберт Фицо считает, что Запад больше не может поддерживать украинские власти.

Украинский президент Владимир Зеленский начинает надоедать миру, потому что даже к его международным сторонникам приходит понимание того, что сложный с финансовой точки зрения региональный конфликт в Европе неприемлем в долгосрочной перспективе. Такое мнение в видеообращении выразил глава крупной оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Посмотрите, как меняется отношение к украинскому президенту Зеленскому, который начинает надоедать всему миру. Уже самые большие "ястребы" поняли, что невероятно финансово сложный конфликт на Украине в долгосрочной перспективе неустойчив, и начинают говорить с Зеленским другим языком. Роберт Фицо, экс-премьер Словакии

Иностранец заметил, чт лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому в ходе недавней рабочей поездки в США не позволили выступить в Конгрессе США, а в Канаде местные активисты даже устроили митинг против его визита. Роберт Фицо напомнил гражданам о скандале канадского парламента, на заседании которого политики чествовали нацистка и коллаборациониста времен Второй мировой войны. В Словакии подчеркнули, что особенно оглушительными были аплодисменты самого Владимира Зеленского, дед которого был солдатом Красной Армии и воевал как раз против фашистов.

В Словакии рассказали, почему Зеленский готов к продолжению конфликта.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Robert Fico