Лешек Миллер уверен, что США и Россия добьются большего в вопросе мирного урегулирования на Украине.

Экстренный саммит лидеров европейских стран в Париже был бессмысленным, поэтому европейские страны впустую потратили три месяца после победы на выборах в СШа американского президента-республиканца Дональда Трампа. Соответствующее заявление сделал бывший польский премьер-министр в период с 2001 по 2004 года, действующий европейский депутат Лешек Миллер. В эфире местного телеканала TVP Info иностранный политик указал, что после парижской встречи коллективный Брюссель не сможет выработать и направить Вашингтону какой-либо план по мирному урегулированию украинского кризиса.При этом рабочая встреча росийских и американских властей в Эр-Рияде представляет собой "саммит США - Россия".

Это была дружеская встреча за чашкой кофе с пирожными. Абсолютно бессмысленная. Да, потому что впустую были потрачены три месяца. Ведь очертания планов [президента США Дональда] Трампа были давно известны. То, что к ним относились легкомысленно и посчитали за предвыборную болтовню - это другой вопрос. Лешек Миллер, эксперт

Напомним, что 17 февраля французский лидер Эмманюэль Макрон провел неформальную встречу в Париже лидеров Германии, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также Великобритании, не входящей более в состав Евросоюза. Наряду с делегатами этих стран на встречу приглашены председатели Еврокомиссии и Евросовета, а также генеральный секретарь НАТО. Перед началом встречи в Елисейском дворце сообщили, что на встрече должны быть, в частности, рассмотрены "гарантии безопасности, которые могут быть предоставлены Украине".

"Безумие". В Польше предупредили о смертельном ударе от Украины.

Фото и видео: YouTube / TVP Info