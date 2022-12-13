Ион Кику призвал не верить Владимиру Зеленскому и Майе Санду.

Бывший премьер-министр Молдавии, лидер Партии развития и объединения Ион Кику обвинил киевский режим во втягивании Кишинева в конфликт с Россией в различном формате. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире местного телеканала N4. Гость программы пояснил, что говорит о деятельности отдельных официальных украинских лиц. Таким образом спикер прокомментировал высказывание президента Владимира Зеленского о том, что Москва якобы подготавливает государственный переворот на территории республики. Днем ранее об этом общественность уведомила и лидер Молдавии Майя Санду.

Внимание международного сообщества к нему снижается, и чтобы подлить бензина и поднять тему для высокопоставленных мировых политиков, нужно как можно больше вовлеченных сторон. Ион Кику, экс-премьер Молдавии

Ион Кикц пояснил журналистам, что не следует идти на поводу этих лиц, которые хотят просто сохранить за собой власть в странах. Экс-премьер уверен, что на самом деле республику не лжидает никакого подрыва государственности, так как оппозиционные движения не имеют планов "дестабилизировать страну.

Зеленский сообщил о передаче Санду "планов Москвы" по дестабилизации в Молдавии.

Фото и видео: YouTube / Puterea a Patra